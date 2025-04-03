Körfez'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 300'den Fazla Hasta - Son Dakika
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Körfez'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 300'den Fazla Hasta

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 300'den fazla kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumu kritik, işletme geçici olarak kapatıldı.

03.04.2025 13:51  Güncelleme: 13:54
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Körfez'de döner yiyip hastaneye başvuranların sayısı 300'ü geçti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, sayı 300'ü geçti. İşletme geçici süreyle kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 300'den fazla kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Tavuk Döner Zehirlenmesi: 300'den Fazla Hasta - Son Dakika

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