Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Silah Kullanımını Önlemek İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Silah Kullanımını Önlemek İçin Toplantı Düzenledi

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Silah Kullanımını Önlemek İçin Toplantı Düzenledi

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silah kullanılmaması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda güvenlik tedbirleri ve silah atılmasını önlemeye yönelik tedbirler ele alındı.

08.05.2024 16:49  Güncelleme: 16:55
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Korkuteli İlçe jandarma Komutanlığı tarafından düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silah kullanılmaması, can kayıplarının önlenmesi amacıyla sunum yapıldı.

Korkuteli İlçe jandarma Komutanlığı; düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silah kullanılmaması, can kayıplarının önlenmesi amacıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, asayişi sağlamaya yönelik güvenlik tedbirleri, düğün ve asker uğurlamasında silah atılmasını önlemeye yönelik tedbirler görüşüldü. Kaymakam Sezgin Üçüncü burada yaptığı konuşmada, "Düğünlerde silah atılması bizim üzerindeki hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesi. Sevinçlerinizin hüzne dönüşmesini istemiyorsanız düğün ve diğer eğlencelerde silah kullanmayın. Güvenlik güçlerimiz bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. Güvenlikle ilgili konularda muhtarlara önemli görevler düşüyor" dedi.

Proje çerçevesinde düğün yerlerine asılmak üzere hazırlanan afişler muhtarlara dağıtıldı. Ayrıca muhtarlara genel emniyet ve asayiş konularında (dolandırıcılık, hayvan hırsızlıkları ve diğer hırsızlıklar, orman yangınları) gerekli bilgilendirme ve broşür dağıtıldı.

Sunuma; İlçe Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Belediye Başkanı Saniye Caran, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Silah Kullanımını Önlemek İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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