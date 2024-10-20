Köşk\'te Acı Kaza: Anneanne ve Torunu Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin kum kamyonunun altında kalması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Akçaköy Mahallesi Ilıdağ-Başçayır Mahalleleri bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkköy mevki yakınlarında bulunan bir kum ocağından kum taşıyan 34 EBK 636 plakalı kamyon, Akçaköy Mahallesi'ne seyir halindeyken Akçaköy Mahallesi'nden Ilıdağ Mahallesi istikametine ilerleyen İ.D. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulurken, Ayşe Dülmenci ile 5 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan kamyonun altında kaldı. Anneanne Ayşe Dülmenci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan torunu Ferdi Serinkan ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Elim kazanın ardından anneanne ve torununun acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yan yana defnedildiler

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Dülmenci ve torunu Ferdi Serinkan, bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Akçaköy Mezarlığı'na getirilen anneanne ve torunu, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi. - AYDIN