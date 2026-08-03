Kosova’da iki noktada toplu mezar tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova’da iki noktada toplu mezar tespit edildi

Kosova’da iki noktada toplu mezar tespit edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Zubin Potok'a bağlı iki köyde 1998-1999 Kosova Savaşı'na ait toplu mezarlar bulunduğunu açıkladı. Sveçla, Sırbistan'ı kayıplar konusunda iş birliği yapmamakla suçladı ve uluslararası topluma Belgrad yönetimini kınama çağrısı yaptı.

Kosova İçişleri Bakan Xhelal Sveçla, Zubin Potok belediyesine bağlı iki ayrı köyde 1998-1999 Kosova Savaşı dönemine ait toplu mezarlar tespit edildiğini açıkladı.

Kosova Savaşı'ndan geriye kalan kayıpların akıbetine ilişkin çalışmalar devam ederken, savaş dönemine ait yeni izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Zubin Potok belediyesine bağlı Kalluder e Vogel ve Jabuke köylerinde 1998-1999 Kosova Savaşı dönemine ait iki toplu mezarın tespit edildiğini açıkladı. Sveçla, Kalluder e Vogel'de sürdürülen kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sveçla, toplu mezarların tespit edilmesi sürecinde görev alan Kosova Polisi, Savaş Suçları Soruşturma Birimi, Kosova İstihbarat Ajansı, Adli Tıp Enstitüsü ve Kosova Savcılığı ekiplerine teşekkür etti. Kosovalı bakan, çalışmaların, savaş döneminde kaybolan kişilerin akıbetinin aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Sırbistan'ın kayıp kişiler konusunda yeterli iş birliği göstermediğini savunan Xhelal Sveçla, Sırbistan'ın süreci engelleyici bir tutum sergilediğini öne sürdü. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Kosova içişleri bakanı, Belgrad yönetiminin bu yaklaşımının kınanması gerektiğini vurguladı. Sveçla, Kosova kurumlarının savaşta hayatını kaybeden ve kaybolan tüm kişilerin akıbetini ortaya çıkarmak ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Kosova İçişleri Bakanı Sveçla, kayıp kişilerin bulunmasının hem aileler hem de adaletin tesisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, Zubin Potok, Sırbistan, Politika, 3. Sayfa, Belgrad, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kosova’da iki noktada toplu mezar tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:25:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kosova’da iki noktada toplu mezar tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.