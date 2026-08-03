Kosova’da iki noktada toplu mezar tespit edildi

Kosova İçişleri Bakan Xhelal Sveçla, Zubin Potok belediyesine bağlı iki ayrı köyde 1998-1999 Kosova Savaşı dönemine ait toplu mezarlar tespit edildiğini açıkladı.

Kosova Savaşı'ndan geriye kalan kayıpların akıbetine ilişkin çalışmalar devam ederken, savaş dönemine ait yeni izler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Zubin Potok belediyesine bağlı Kalluder e Vogel ve Jabuke köylerinde 1998-1999 Kosova Savaşı dönemine ait iki toplu mezarın tespit edildiğini açıkladı. Sveçla, Kalluder e Vogel'de sürdürülen kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sveçla, toplu mezarların tespit edilmesi sürecinde görev alan Kosova Polisi, Savaş Suçları Soruşturma Birimi, Kosova İstihbarat Ajansı, Adli Tıp Enstitüsü ve Kosova Savcılığı ekiplerine teşekkür etti. Kosovalı bakan, çalışmaların, savaş döneminde kaybolan kişilerin akıbetinin aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Sırbistan'ın kayıp kişiler konusunda yeterli iş birliği göstermediğini savunan Xhelal Sveçla, Sırbistan'ın süreci engelleyici bir tutum sergilediğini öne sürdü. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Kosova içişleri bakanı, Belgrad yönetiminin bu yaklaşımının kınanması gerektiğini vurguladı. Sveçla, Kosova kurumlarının savaşta hayatını kaybeden ve kaybolan tüm kişilerin akıbetini ortaya çıkarmak ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Kosova İçişleri Bakanı Sveçla, kayıp kişilerin bulunmasının hem aileler hem de adaletin tesisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.