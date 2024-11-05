Kovalamaca Sonucu Hırsız Yakalandı

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20 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polisten kaçan şüpheli nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 16 BJZ 017 plakalı araçta azılı hırsızın olduğunu fark etti. Ekipler şahsın peşine düştü. 20 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli M.M.yakalandı. Şüphelinin hırsızlık olaylarından çok sayıda suç kaydının bulduğu ortaya çıktı.