Kovalamaca Sonucu Hırsız Yakalandı

20 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polisten kaçan şüpheli nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 16 BJZ 017 plakalı araçta azılı hırsızın olduğunu fark etti. Ekipler şahsın peşine düştü. 20 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli M.M.yakalandı. Şüphelinin hırsızlık olaylarından çok sayıda suç kaydının bulduğu ortaya çıktı.
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