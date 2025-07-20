Kovancılar\'da Gençler Yangını Söndürdü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan örtü yangını kısa sürede büyüdü. İlçede bulunan gençler, hızla büyüyen yangının park halindeki araca gelmesini önledi.

Olay Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan TOKİ Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, park halindeki otomobile doğru yöneldi. Durumu fark eden gençler, şişelerle su taşıyarak yangının hem büyümesini hem de araca gelmesini engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ