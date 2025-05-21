Köyceğiz'de Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğun Ailesi Şikayetçi Olacak

Köyceğiz'de köpek saldırısına uğrayan çocuğun ailesi konuştu

"Sokak köpeklerine kim sahip çıkıyorsa evlerinde beslesin"

"Sokak köpeklerine sahip çıkanlar da canavardır"

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun ailesi olayın tüm sorumluları hakkında şikayetçi olacaklarını söylerken, çocuklarının fiziksel yarasının iyileşeceğini, fakat yaşanan travmanın ömür boyu süreceğini açıkladılar.

Köyceğiz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Salih P. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Anne ve baba ile dedesi bir an olsun yanından ayrılmayan Salih'in ailesi Muğla Valiliğinin Köyceğiz Belediyesi ile ilgili yasal süreç başlattığını söylerken, aile olarak da sorumlular hakkında yasal süreç başlatacaklarını açıkladılar.

Kendilerinin de hayvansever olduğunu ve evlerinde muhabbet kuşu ve kedi beslediklerini belirten aile, sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenlemeye rağmen sokaklarda hala başıboş köpeklerin tehlike saçtığını belirttiler.

Salih'in dedesi Abdülrezzak Polatoğlu torununu durumunu hayvanseverlerin görmesini isterken, "Şikayetçi olacağız tabi ki. Herhalde soruşturma açıldığını da duyduk yani. Hayvan seferleri bir görsünler şunu yani. Önce bunu bir görsünler, ondan sonra konuşsunlar. Köpeklerine de sahip çıksınlar biraz. Boşu boş bırakmasınlar. Yani onların başına aynı işe gelirse ne yapacaklar? Hangi köpeği sevecekler? Biraz insanları düşünsünler. Yetkililerle kime düşüyorsa bu iş, bu görev kime düşüyorsa lütfen biraz doğru dürüst üstlensinler. Yazık değil mi bu çocuğa ya? Çocuğa iki günde bir şey yemiyor, yediğinde tekrar çıkarıyor. Ne olacak yani? İlgileniyor, geliyor ziyaret ediyorlar ama önemli olan burası değil yani. İş işten geçti bu kere. Ama başka çocuklara olmasın. Toplasınlar lütfen" dedi.

"Sokak köpeklerine sahip çıkanlar da benim gözümde canavardır"

Oğlunun gözünün önünde köpekler tarafından ayaklarının parçalandığını belirten baba Cemal Polatoğlu, "Oğlum Salih parkta oyun oynarken koşuyordu parkta. Sonra park kapısından birden 4-5 tane köpek üstüne atladı. Oğlum zaten kendi köpeklerden korkan bir çocuk olduğu için sürekli kaçardı. Köpek görünce yolunu değiştiren bir çocuk. Orada da köpeklerin saldırısına uğrayınca yere düştü. Yerde de çocuk hiçbir şey yapamadı. Ben koşup yetişene kadar ayaklarını ikisini de zaten parçaladılar. Gerekli olan bütün yerlere şikayetimizi yaptık, yapacağız. Sokak köpeklerinden de şikayetçiyiz. Onları savunanlardan da şikayetçi olacağım. Kim savunup sahip çıkmak istiyorsa alsın, evinde beslesin. Evinde besleyemiyorsa sokaktaki hiçbir canavara sahip çıkmasınlar. Onlara sahip çıkanlar da benim gözümde canavardır. Çok eğer istiyorlarsa, oğlum Araştırma Hastanesinde yatıyor. İnanmayanlar varsa gelsin görsünler" dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Salih ve ailesini ziyaret ettiği öğrenilirken, aileye saldırıya karışan köpeklerin toplatıldığını açıkladı.