Koyun besicisinin öldürüldüğü olayda 7 şahıs tutuklandı
Koyun besicisi çiftliğinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs tutuklandı.
Olay, 18 Mart 2023 günü gece geç saatlerde Nurdağı ilçesi kırsal Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koyun besicisi Ali Çirkin'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Çirkin'in çiftliğine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen ekipler, Ali Çirkin'i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde koyun besicisinin başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Çoban ve hayvan satın almaya gelen şahıslar gözaltına alındı
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olay sonrası ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte çiftliğe hayvan satın almak için gelen toplam 7 şahsı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabanca da ele geçirildi.
7 şüphelinin tamamı tutuklandı
Jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C., S.D., A.Y., A.Y., C.Y., K.Y., M.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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