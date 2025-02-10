Koyun Hırsızları Maraş'ta Yakalandı

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Aksaray'da kamyonla koyun çalan baba ve iki oğlu Maraş'ta yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da 40 koyun çalıp kayıplara karışan baba ve 2 oğlu Aksaray polisinin takibiyle Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören ilçesinde yaşayan E.K.'e ait 40 koyun kimliği belirsiz kişi yada kişilerce gece yarısı mandıradan çalındı. Hırsızlık olayının ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı. Güvenlik kamerasından görgü tanıklarına kadar derinlemesine bir inceleme yapan ekipler şahısların kimliklerini ve koyunları kamyonla çaldıklarını tespit etti. Baba ve 2 oğlu A.K. ve oğulları M.K. ile S.K. isimli şahısların izini süren polis 3 kişinin koyunları kamyonla Kahramanmaraş'a götürdüğünü belirledi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'a giden ekipler şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda baba ve 2 oğlu yakalanarak gözaltına alınırken sorgulanmak üzere Aksaray'a getirildi. Şahıslar işlemlerinin ardından Ortaköy Adliyesine sevk edilirken olayla ilgili tahkikat sürüyor.