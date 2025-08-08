Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobil 23 Koyunu Telef Etti

Erzincan- Erzurum kara yolunda otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.M.Ç. idaresindeki 25 ADZ 850 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne daldı. Kazada 23 koyun telef oldu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
