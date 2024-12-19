Kozan'da Çalıntı Motosiklet ve Suçlu Sürücü - Son Dakika
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Kozan'da Çalıntı Motosiklet ve Suçlu Sürücü

Kozan\'da Çalıntı Motosiklet ve Suçlu Sürücü

Adana'nın Kozan ilçesinde plakasız motosiklet durduruldu, 17 yaşındaki sürücünün 32 suç kaydı ortaya çıktı.

19.12.2024 20:59
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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri şüphelendiği plakasız motosikleti durdurdu. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, 17 yaşındaki sürücünün de GBT sorgusunda hırsızlıktan 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan ilçesinde otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, polis plakasız motosiklet sürücüsünden şüphelenip durdurdu. Polis motosikleti kullanan E.N. (17) ve yanındaki İ.M.'ye (18) GBT sorgusu yaptı. Sorgulamada E.N.'nin 32 suç kaydı olduğunu belirledi. Polis ekipleri E.N. ve İ.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahısların kullandığı motosikletin de İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesinde çalındığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin motosikleti Kozan ilçesine satmak amacıyla getirdikleri tespit edildi. Şüpheliler İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Çalıntı Motosiklet ve Suçlu Sürücü - Son Dakika

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