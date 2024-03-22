Kozan\'da karısı tarafından öldürülen adam toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde karısı tarafından öldürülen adam toprağa verildi.
Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'nde dün 29 yaşındaki Uğur İşler, evinde öldürülmüş halde bulunmuş, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. İşler'i eşi Melisa İşler'in öldürdüğü ortaya çıkmış, genç kadın ise polise teslim olmuştu. Uğur İşler'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Kozan'a getirilen İşler'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Melisa İşler'in emniyetteki sorgusu devam ederken, çiftin 6 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. - ADANA
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin tavanına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, aralarında 'akrep' diye adlandırılan makineli tabancanın da bulunduğu birçok silah ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı ve bazıları serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
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İstanbul'dan Bolu'ya seyahat eden 3 kişi, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemeleri eleştirdi.
Fatih'te bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemelerde bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık, eşinin sürekli kendisini darbettiğini öne sürerek savunma yaptı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır cezayı talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adıyaman il Jandarma komutanlığı ekipleri, K.K. isimli şahsın çalınan motosikletini buldu ve sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi ise yakalandı.
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