Adana'nın Kozan ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdunda düzenlenen deprem tatbikatında öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, senaryo gereği yaralananların kurtarılması için ekipler çalışma gerçekleştirdi.

Kozan ilçesinde yer alan KYK Öğrenci Yurdunda, olası depremlere yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla tatbikat yapıldı. Kozan İtfaiye Amirliği CANKUR ve YAK Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikatta, deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Alarm sisteminin devreye girmesiyle tatbikat başladı. Yapılan anonsların ardından öğrenciler, bulundukları alanlarda "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı. Ardından öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle binadan kontrollü şekilde tahliye edilerek güvenli toplanma alanına götürüldü.

Tatbikat senaryosuna göre yurdun birinci katında yaralıların bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yurt görevlileri birinci kattaki yaralılara, öğrenciler ise zemin katta bulunan hafif yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine yurda gelen Kozan İtfaiye Amirliği CANKUR ve YAK Arama Kurtarma ekipleri, senaryo gereği yaralıların bulunduğu bölgelere ulaşarak kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye çıkarıldı.

Öğrencilerin toplanma alanında bir araya getirilmesinin ardından yapılan değerlendirme ve deprem farkındalık eğitimiyle tatbikat sona erdi.