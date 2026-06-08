Belediye itfaiye binası için apartmanın istinat duvarını yıktı - Son Dakika
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Belediye itfaiye binası için apartmanın istinat duvarını yıktı

Belediye itfaiye binası için apartmanın istinat duvarını yıktı
08.06.2026 14:23  Güncelleme: 14:25
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Adana'nın Kozan ilçesinde yeni otogar yapımı için bir apartmanın istinat duvarı belediye ekiplerince yıkıldı. Apartman sakinleri alanın kendilerine ait olduğunu iddia ederek tepki gösterdi, konu mahkemeye taşındı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde yeni itfaiye binası yapımı için bir apartmanın istinat duvarı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Apartman sakinleri geçmiş dönemde yapılan görüşmeler ile alanın kendilerine ait olduğunu iddia ederek yıkıma tepki gösterdi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından otogar yapımına başlanıldı. Yeni otogar için Hayat Apartmanı'nın istinat duvarı ekipler tarafından yıkıldı. Bölgede zabıta ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinleri de belediyeye tepki gösterip, geçmiş dönemde yapılan görüşmeler ile alanın kendilerine ait olduğunu öne sürdü.

Apartman sakinlerinden Bilal Bayrakçı, yapılan çalışmalara tepki göstererek, "Bu ağaçlar 20-30 yıldır burada büyüyor. Bunların sökülmesi doğru değil. Konuyu mahkemeye taşıdık. Apartmanın burada hakkı var. Yakın bölgede belediyeye ait geniş alanlar bulunurken buranın tercih edilmesini anlamıyoruz. Otogar bölgesi zaten yoğun. Kozan'ın il olması konuşulurken trafik ve ulaşım açısından yeni sorunlar oluşacak. İtfaiye araçlarının giriş çıkışında sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz. Buranın ne olacağını bizde bilmiyoruz kendileri de bilmiyor. Bu kadar duyarsız bir belediye olmaz" dedi.

Öte yandan, inşaat çalışmalarının Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan proje kapsamında sürdürüldüğü, taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiği de öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Kozan, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye itfaiye binası için apartmanın istinat duvarını yıktı - Son Dakika

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