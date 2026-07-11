Kozan'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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Kozan'da Otomobil Yangını

Kozan\'da Otomobil Yangını
11.07.2026 18:33
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Otomobilin motor kısmında çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi. Can kaybı yok.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kozan-Adana kara yolu üzerindeki Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ü. yönetimindeki 01 RL 034 plakalı otomobilin motor bölümünden, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Kozan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Otomobil Yangını - Son Dakika

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