Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tepecikören Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

23.05.2024 15:53
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Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tepecikören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yüksel Y. yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran K. yönetimindeki 01 R 2711 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Emine U. ve Elif A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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