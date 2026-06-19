Kozan'da Uçurumdan Yuvarlanan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Kozan'da Uçurumdan Yuvarlanan Sürücü Kurtarıldı

Kozan\'da Uçurumdan Yuvarlanan Sürücü Kurtarıldı
19.06.2026 23:35
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Adana'nın Kozan ilçesinde kaza geçiren sürücü, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K. (49) idaresindeki 06 HML 060 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alana yuvarlandı.

Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, kaza yapan otomobili fark edip sürücüyü yaralı olarak araçtan çıkarttı. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü ormanlık alandan çıkartıp yola çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Uçurumdan Yuvarlanan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

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