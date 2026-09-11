Kozan'da yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeriyle kurtuldu - Son Dakika
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Kozan'da yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeriyle kurtuldu

Kozan\'da yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeriyle kurtuldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşlar, refüjde yan duran otomobili el birliğiyle düzelterek güvenli alana çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Refüjde yan duran otomobili ise çevredeki vatandaşlar el birliğiyle düzelterek güvenli alana çekti.

Kaza, Adana-Kozan çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Adana'dan Kozan istikametine seyir halinde olan Ercan Demiryürek yönetimindeki 80 ADY 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, yan yattı.

Kazada emniyet kemeri takılı olan sürücü Demiryürek, kazayı yara almadan atlattı. Ercan Demiryürek, "Adana'dan geliyordum. Düğün trafiğine bakarken önümde ışıklandırma gibi bir şey oldu, kaydı. Refüje çarptım, araç yan yatıp takla attı. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum. Emniyet kemeri olmasaydı çok tehlikeli olacaktı" dedi.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, refüjde yan duran otomobilin başka bir kazaya neden olmaması el birliğiyle aracı düzelterek güvenli alana çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeriyle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeriyle kurtuldu - Son Dakika
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