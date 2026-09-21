Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak - Son Dakika
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Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak

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2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturuluyor. Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıSilivri CezaeviKaşif KozinoğluEnver Altaylı3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak - Son Dakika
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