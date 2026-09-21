Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Enver Altaylı'nın ifadesi alınacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturuluyor. Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA