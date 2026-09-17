Kozinoğlu soruşturmasında dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.