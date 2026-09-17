Kozinoğlu soruşturmasında dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltına alındı

Kozinoğlu soruşturmasında dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltı kararı, ölüm olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?