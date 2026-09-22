Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ hükümlüsü Altaylı'nın ifadesi alınacak

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesine getirildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenilmişti.

Şüpheli adliyeye getirildi

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin ilerleyen saatlerde, savcılıkta ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Şüpheli 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Öte yandan, şüpheli Enver Altaylı, 2021 yılında yargılandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.