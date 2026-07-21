Küçük Çocuğun Demir Kapı Macerası

Afyonkarahisar'da oyun oynarken kafasını demir kapıya sıkıştıran 4 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Olay, Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürgülü demir kapıda oynayan çocuğun kafası kapının köşesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel bir aparat kullanarak kapının sıkışan bölümünü genişletti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuk bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Olayın ardından sağlık durumu kontrol edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun kurtarılırken yaşadığı korku ise yüzüne yansırken, itfaiye ekipleri bir taraftan küçük çocuğu sakinleştirip bir taraftan da onu kurtarmak için yoğun uğraş verdi. - AFYONKARAHİSAR