Küçük çocuklara motosiklet kullandırıp sosyal medyada paylaştılar - Son Dakika
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Küçük çocuklara motosiklet kullandırıp sosyal medyada paylaştılar

Sakarya'da iki kişi, kullandıkları motosikletlerin kontrolünü küçük çocuklara bırakarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Şahıslar, çocukların motosiklet kullandıkları anları sosyal medyada paylaşırken, çocukların ve yarış motosikleti kullanan bir kişinin kask takmadığı görüntüleri tepki topladı.

03.06.2024 16:20
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Küçük çocuklara motosiklet kullandırıp sosyal medyada paylaştılar

SAKARYA - Sakarya'da iki kişi, kullandıkları motosikletlerin kontrolünü küçük çocuklara bırakıp hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

İki kişi, kullandıkları motosikletin kontrolünü önlerinde oturan çocuklara bırakarak yolda seyretti. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan şahıslar, çocukların motosiklet kullandıkları anları sosyal medyada paylaştı. Çocukların ve yarış motosikleti kullanan bir kişinin kask takmadığı görülen sosyal medya görüntüleri tepki topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük çocuklara motosiklet kullandırıp sosyal medyada paylaştılar - Son Dakika

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