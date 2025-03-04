Küçük Kızın Feryadı Yürekleri Dağladı - Son Dakika
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Küçük Kızın Feryadı Yürekleri Dağladı

Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin kızı, 'Götürmeyin babamı' diyerek gözyaşı döktü.

04.03.2025 17:01
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Kazada hayatını kaybeden polis memurunun kızının feryadı yürekleri dağladı: "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum"

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan için tören düzenlendi. Tören sırasında Turan'ın kızının "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum" sözleri yürekleri burktu.

Dün akşam saat 22.40 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan'ınkullandığı 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarptı, ardından kaldırımdaki üç ağacı kökünden söküp bahçeye devrildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde çıkışan Turan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Götürmeyin babamı" sözleri yürek burktu

Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Turan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yasin turan için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, mesai arkadaşlarının yanı sıra Yasin Turan'ın annesi Nuriye Turan, kızları ve yakınları katıldı. Tören sırasında Turan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yasin Turan'ın kızları Işık Esra ve Defne tören sırasında birbirine sarılarak iki kardeş birbirini teselli etti. Okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a götürülmek üzere cenaze aracına alındığı sırada kızının "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum' diyerek babasının ardından gözyaşı dökerken, annesinin "Annem, nereye gidiyorsun yavrum" sözleri yürekleri burktu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük Kızın Feryadı Yürekleri Dağladı - Son Dakika

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