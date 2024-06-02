Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binanın çöktüğü esnada araçların oradan geçtiği ve faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Binanın çöktüğü esnada araçların oradan geçtiği ve faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?