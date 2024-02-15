Küçükçekmece\'de Alkollü Şahıs Köpeği Yere Fırlattı, Motosiklete Saldırdı

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Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, sokakta bağırarak yürürken önce yanından geçen bir köpeği tutup yere fırlattı, ardından motosikletin önüne atladı. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Halkalı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir şahıs sokakta etrafa bağırarak yürüürken yanından geçen bir köpeğe önce bağırdı, ardından tutup yere fırlattı. Daha sonra yürümeye devam eden şahıs, yoldan geçen bir motosikletin önüne atlayarak sürücüye bağırdı. O anları ise başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. - İSTANBUL