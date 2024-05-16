Küçükçekmece'de Bahar Kaban'ın öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Bahar Kaban'ın öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Bahar Kaban'ın cinayetin ardından zanlı Gökhan Yıldız'ın kızın ailesine 'Hak ettiğini buldu' diye mesaj attığı ve Bahar Kaban adına sahte sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

16.05.2024 20:43
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Küçükçekmece'de Bahar Kaban'ın öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de eski nişanlısını öldüren zanlının cinayetten sonra kızın ailesine "Hak ettiğini buldu" diye mesaj attı

Eski nişanlısı adına sosyal medya hesabı açmış, fotoğraflarını paylaşmış

İSTANBUL - Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldüren Gökhan Yıldız'ın cinayetten sonra kızın ailesine "Hak ettiğini buldu" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Yıldız'ın Bahar Kaban adına sahte sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de Bahar Kaban'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bahar Kaban'ın eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından uzun süredir tehdit mesajları aldığı, genç kadının polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ancak genç kadının peşini bir türlü bırakmayan Gökhan Yıldız'ın tehdit mesajlarına devam ettiği, "Bahar Kaban" adına sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

Zanlı Gökhan Yıldız'ın cinayetin ardından Bahar Kaban'ın yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı. Yıldız'ın mesajında "Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Bahar Kaban'ın öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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