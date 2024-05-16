Küçükçekmece'de Kadın Beton Mikserinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kadın Beton Mikserinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kızı ise annesinin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

16.05.2024 17:04
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Küçükçekmece'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Beton mikserinin kadının üstünden geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 34 GIG 368 plakalı beton mikseri, evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Aysel Peker'e çarptı. Beton mikserinin kör noktasında kaldığı ileri sürülen kadın kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden vatandaşların bağırmasıyla sürücü durdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin altında sürüklenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ambulansla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan annesinin öldüğünü öğrenen kızı, sinir krizi geçirdi, vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Beton mikserinin kadının altında kaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Kadın Beton Mikserinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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