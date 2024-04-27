Küçükçekmece'de çocuğun hayatını kaybettiği parkta ailenin bıraktığı eşyalar görüntülendi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çocuğun hayatını kaybettiği parkta ailenin bıraktığı eşyalar görüntülendi

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun ailesi ile piknik yaptığı sırada park içinde kazı çalışması yapılan alana düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı su birikintisinin etrafı şerit çekilerek kapatılırken, ailenin piknik yaptığı alanda bıraktığı eşyaları görüntülendi.

27.04.2024 19:08
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun ailesi ile piknik yaptığı sırada park içinde kazı çalışması yapılan alana düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı su birikintisinin etrafı şerit çekilerek kapatılırken, ailenin piknik yaptığı alanda bıraktığı eşyaları görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelmişti. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki E.G. isimli çocuk düşmüştü. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde kazı çalışması sonrası parkın bazı bölümlerinin su birikintisi ile dolduğu belirlendi.

Öte yandan ailenin piknik yaptığı park kameraya yansıdı. Park içerisinde bazı alanların su ile dolduğu görülürken, ailenin dün yaptığı piknikten kalan yiyecek ve eşyalar da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de çocuğun hayatını kaybettiği parkta ailenin bıraktığı eşyalar görüntülendi - Son Dakika

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