3.Sayfa

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibine tutuklama talebi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çökmesine ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen bina sahibi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Öte yandan enkazda yapılan ilk incelemelerde kolon kesimi yapılmadığı tespit edildi.

Küçükçekmece'de 2 Haziran tarihinde 4 katlı 1988 yılında yapıldığı öğrenilen bina bir anda çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında bina sahibi Hacı Murat G.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Bina sahibine tutuklama talebi

Adliyeye sevk edilen şüpheli bina sahibi Hacı Murat G., Savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Gerekçe olarak ise "Binanın zemin katında bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere binanın çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, binasında oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından binanın sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirket ile de görüşme yapmadığı, bunun yanısıra binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.

2 şüpheli serbest bırakıldı

Döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, döner dükkanının şu anki sahipleri şüpheliler İbrahim D. ile eşi Özge A.D. ise Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Binada kolon kesimi yapılmadığı öğrenildi.

Öte yandan bina enkazında yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre kolon veya kiriş kesme yapılmadığı tespit edildiği öğrenildi.