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Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada

Küçükçekmece'de bir dükkana giren kimliği belirsiz şüpheli, müşterileri fırsat bilerek içinde yaklaşık bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı. Şahsın kaçtığı anlar kameraya yansırken olay yerine gelen polis, şüpheliyi 2 sokak ileride yakaladı.

29.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 13:00
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Küçükçekmece'de bir dükkana giren kimliği belirsiz şüpheli, müşterileri fırsat bilerek yaklaşık bin lira değerindeki çantayı alıp kaçtı. Şahsın kaçtığı anlar kameraya yansırken olay yerine gelen polis, şüpheliyi 2 sokak ileride yakaladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi müşteri gibi dükkana gelerek etrafı inceledi. Şahıs daha sonra iş yeri sahibi Abdulkadır Olgaç'ın müşterilerle ilgilendiğini görünce raftaki çantayı aldı. Şüpheli iş yeri sahibinin müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilerek yaklaşık bin liralık çantayı çalıp kaçtı. Durumu fark eden işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan polis ekipleri hırsızı iki arka sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Abdulkadır Olgaç, "Ben müşterilerle ilgileniyordum. O sırada biri geldi çantayı alıp kaçtı. Önümde kadın müşteriler olduğu için koşamadım. Yaklaşık bin TL değerindeki çantayı alıp kaçtı. Görüntülerle beraber karakola gidip şikayetçi olacağım" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece\'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada
Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Güvenlik, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de dükkandaki çantayı çalıp kaçan şahıs kamerada - Son Dakika
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