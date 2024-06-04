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Küçükçekmece'de gecekondudaki yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece, gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye kısa sürede müdahale etti.

Yangın dün saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Cihan Caddesindeki gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden komşular, ev sakinlerini uyararak dışarı çıkmasını sağlarken bir yandan 112 Acil Servise haber verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürüde alevlerin büyümesiyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken gecekondunun çatısında hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.