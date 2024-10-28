Otel odasında dehşete düşüren görüntü: Çalışanlar haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

3.Sayfa

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Küçükçekmece'de bir otel odasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir gün önce otele yerleşen 22 yaşındaki Furkan Şayir, otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

OTEL ÇALIŞANLARI HABER ALAMAYINCA POLİSİ ARADI

Acı olay, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şayir (22) bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Şayir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.