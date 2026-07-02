Küçükçekmece\'de Güvenlik Görevlisi Cinayeti

Küçükçekmece'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu'nun katil zanlısı, olaydan 7 saat sonra güvenlik kameralarından tespit edilip çalıştığı sitede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle düzenlenen silahlı saldırıda, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Akarsu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelerine rağmen Akarsu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yerini gören tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen emniyet güçleri, şüphelinin kaçış güzergahını ve kimliğini kısa sürede deşifre etti.

7 saat sonra çalıştığı sitede yakalandı

Yapılan çalışmanın ardından, saldırganın bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet E. olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, olayın üzerinden henüz 7 saat gibi kısa bir süre geçmişken operasyon için düğmeye bastı. Zanlı Muhammet E., çalıştığı sitenin içerisinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL