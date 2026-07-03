Küçükçekmece'de inşaat temelindeki göçük paniğe neden oldu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de inşaat temelindeki göçük paniğe neden oldu

Küçükçekmece\'de inşaat temelindeki göçük paniğe neden oldu
03.07.2026 11:04  Güncelleme: 11:07
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Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın bahçesinde kısmi göçük meydana geldi. Giriş kapısının kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Belediye yetkilileri, binanın statik yapısında sorun olmadığını açıkladı.

Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın bahçesinde kısmi göçük meydana geldi. Giriş kapısının kapanması nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi. Öte yandan çöken alan havadan görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada, hemen yan tarafında yer alan binanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi göçük yaşandı. Büyük bir gürültüyle yaşanan toprak kaymasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi.

Giriş kapanınca itfaiye merdiveni devreye girdi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçüğün binanın ana giriş kapısının bulunduğu noktada meydana geldiğini tespit etti. Binadan çıkamayan ve üst katlarda mahsur kalan bazı vatandaşları kurtarmak için itfaiye merdiveni uzatıldı. Ekipler, vatandaşları pencerelerden ve balkonlardan merdiven yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye etti. Öte yandan çöken alan ise havadan görüntülendi.

"Statik yapıda sorun yok"

Olayın ardından Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı teknik ekipler de bölgeye sevk edilerek inşaat alanında ve etkilenen binada detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeler neticesinde, kaymanın kuyu temel çalışması yapılan bölgede meydana geldiği, bitişikteki binanın statik yapısında ise herhangi bir sorun ya da tehlike bulunmadığı tespit edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, "Kuyu temelinde bulduğu bir açıkta kayma gerçekleşmiş. Tedbiren binayı boşalttık. 10 dairelik bir bina. 29 vatandaşımız hala binanın içindeyiz. Hepsini güvenli bir biçimde alandan dışarı çıkarttık. 15 arkadaşımızın bizden barınma talebi oldu. Onları da bölgedeki otellere yerleştirdik. Şimdi ilgili mühendislerimiz tekrar alınması gereken tedbirlerle ilgili tespitleri yapacak. Hızlıca tedbirler alınacak. ve bina kullanıma geçirilecek. Şu anda olağanüstü bir durumun olmadığını görüyoruz. İnşaat yetkilileri de kaymanın olduğu alanda dolgu yaparak ilk tedbirlerini alacak. bir yaralanma ve daha büyük mesele yok. Sorun ortadan kaldırılacak. Kuyu temelli yapılmış. Kuyu temelinden yan tarafından dolgu alanından boşluk oluşmuş. Binanın girişi olan alanda bir çökme oluşmuş. Statik yapıda bir kayma yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de inşaat temelindeki göçük paniğe neden oldu - Son Dakika

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