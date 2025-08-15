Küçükçekmece'de Kıraathaneye Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Kıraathaneye Saldırı

Küçükçekmece\'de Kıraathaneye Saldırı
15.08.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar kıraathaneye maytap ve tuz ruhu ile şişe attı, bir kişi yaralandı, 4 çocuk gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de bir grup çocuk, kıraathaneye maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhuyla hazırladıkları şişeyi attı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 4 çocuk gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu ile hazırladıkları şişeyi kıraathaneye attı. Çocukların kıraathaneye zarar vermeye çalıştıkları olayda G.A. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polisin yaptığı çalışmalarda maytap ve zarar verici maddeleri atarak olay yerinden kaçanların Y.D. (14), Ö.K. (16), Ö.B. (15) ve M.E.P. (15) olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Kıraathaneye Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
’’Ben keşfettim, Icardi patlattı’’ sözlerine Simge Sağın’dan tepki ''Ben keşfettim, Icardi patlattı'' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

21:31
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti
İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kıraathaneye Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.