Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş

Dünya Kupası\'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş
17.06.2026 08:22
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İran-Yeni Zelanda maçında iki takımı karıştırdığı için Dünya Kupası yayın ekibinden çıkarılan TRT spikeri Murat Ekrem Çimen'in daha önce de gol tekrarını yeni gol sanarak anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında yaşanan yayın hatası büyük yankı uyandırmıştı. TRT 1 ekranlarında maçı anlatan Murat Ekrem Çimen, karşılaşmanın ilk dakikalarında İran'ın ataklarını Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktarmıştı. Yaklaşık 4 dakika süren karışıklık futbolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı.

TRT GÖREVDEN ALDI

Yaşanan olayın ardından TRT yazılı bir açıklama yayımlayarak hatanın "kabul edilemez" olduğunu duyurdu. Kurum, Murat Ekrem Çimen'in ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini ve turnuva yayınlarında görev almayacağını açıkladı.

Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş

ESKİ GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEMDE

İran-Yeni Zelanda maçının ardından spikerin geçmiş yayınlarından bir görüntü de yeniden gündeme geldi. Söz konusu görüntülerde Murat Ekrem Çimen'in bir pozisyonun tekrarını yeni gol olmuş gibi anlattığı görüldü. Golün tekrar görüntüsünü canlı pozisyon sanan deneyimli spikerin anlatımı kısa sürede futbolseverler arasında yeniden paylaşılmaya başlandı.

Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş

PEŞ PEŞE GELEN HATALAR DİKKAT ÇEKTİ

İki takımı karıştırması ve daha önce yaşadığı gol tekrarı hatasının yeniden ortaya çıkması, spor kamuoyunda tartışmaları artırdı. Yaklaşık 30 yıllık yayıncılık geçmişine sahip olan deneyimli spikerin yaptığı hatalar, Dünya Kupası gibi üst düzey bir organizasyonda daha fazla dikkat çekti.

TRT'DEN SERT MESAJ

TRT açıklamasında, yaşanan durumun kurumun yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilirken, gerekli idari ve teftiş süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi. Kurum ayrıca milyonlarca kişinin takip ettiği organizasyonlarda yayın standartlarından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Dünya Kupası, Spor, Trt, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş - Son Dakika
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