Küçükçekmece'de korkunç kaza, ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de korkunç kaza, ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de, iddiaya göre hızlı gittiği için virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü ve motosikletin ayrı yerlere savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

09.05.2024 10:59
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Küçükçekmece'de korkunç kaza, ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Virajı alamayan motosikletli ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iddiaya göre hızlı gittiği için virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü ve motosikletin ayrı yerlere savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden 38 AGS 411 plakalı motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Sürücü, önce ağaca ardından 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise, ağır yaralandı.

Ayrı yere savrulan motosiklet ise yaklaşık 30 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünü hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ölen sürücünün cesedi ise ambulansla hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ise olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile yolcunun üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de korkunç kaza, ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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