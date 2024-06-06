Küçükçekmece'de Motosiklet Sürücüsü Kadına Tacizde Bulundu

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Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçen kadını elle taciz edip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kadın, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, plakasız motosikletle yolun karşısına geçen kadını elle taciz edip kaçtı. Kadın şok geçirirken şahıs ise, motosiklet kaçarak kayıplara karıştı. Korkan kadın bir tekstil firmasına ait işçiler tarafından sakinleştirildi. Kadın daha sonra güvenlik kameralarını alarak şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Motosikletin plakasız olduğunu söyleyen iş yerinin güvenlik çalışanı Ercan Kızılkaya, "Kadın ekspertizmiş, aracını bırakıp sağdan soldan fotoğraf çekmeye başladı. O sırada elemanın biri motosikletle gelip, arkadan taciz edip kaçtı. Biz peşinden koştuk ama yetişemedik, motosiklet plakasızdı. Kadın kamera görüntülerini aldıktan sonra şikayetçi olacağım diyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL