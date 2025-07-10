Küçükçekmece'de Motosiklet Tartışmasında Cinayet - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Motosiklet Tartışmasında Cinayet

10.07.2025 11:23
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16 yaşındaki Yusuf Demirci, motosiklet tamiri yüzünden tartıştığı arkadaşları tarafından döner bıçağıyla öldürüldü.

Küçükçekmece'de motosiklet tamiri konusunda çıkan tartışmada 16 yaşındaki gencin döner bıçağı ile öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Yeni Mahalle'de 6 Temmuz gecesi yaşanan olayda, 16 yaşındaki Yusuf Demirci motosiklet tamiri konusunda tartıştığı arkadaşlarının saldırısına uğramıştı. Üç arkadaşının saldırısında döner bıçağı ile yaralanan Yusuf Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saldırgan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar Yusuf Demirci'ye vurmaya başlayarak yere düşürüyor. Bu sırada saldırganlardan biri elindeki döner bıçağı ile 16 yaşındaki gence defalarca vurup kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Motosiklet Tartışmasında Cinayet - Son Dakika

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