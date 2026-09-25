Küçükçekmece'de otoparkta elektrikli otomobil yandı, market binası tahliye edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otoparkta elektrikli otomobil yandı, market binası tahliye edildi

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Küçükçekmece\'de otoparkta elektrikli otomobil yandı, market binası tahliye edildi
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Küçükçekmece'de bir market zincirinin genel müdürlük binasının otoparkında park halindeki elektrikli otomobil sabah saatlerinde alev alev yandı. İtfaiyenin yanmaz örtü ve köpükle söndürdüğü yangında bina tedbiren tahliye edilirken ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir market zincirine ait genel müdürlük binasının otoparkında park halindeki elektrikli otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yanmaz örtü ve köpükle müdahale ederek söndürdüğü yangın sırasında bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece'deki bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan elektrikli bir araçtan henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede yerini alev alan araçtaki yangını fark eden şirket çalışanları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın battaniyesi ve köpükle müdahale edildi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarına müdahale protokolü kapsamında otomobilin üzerine özel yanmaz örtü (yangın battaniyesi) serdi. Ardından köpüklü suyla müdahalede bulunan ekipler yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Bina çevresine yayılan yoğun duman üzerine güvenlik yetkilileri genel müdürlük binasını tedbiren tahliye etti. İçerideki çalışanlar güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrikli araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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