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Küçükçekmece'de Şahıs Aracından Ateş Açtı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Şahıs Aracından Ateş Açtı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkararak havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tehlikeli olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Küçükçekmece\'de Şahıs Aracından Ateş Açtı
15.01.2024 - 09:25,  Güncelleme: 09:27
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Küçükçekmece'de bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkarıp havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi.

Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eren G. isimli bir şahıs sosyal medya hesabından yayın açarak aracıyla seyretti. Şahıs daha sonra yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Defalarca kez mahalle arasında havaya doğru ateş eden şüpheli, tehlike saçarken yaşanan olayda ölen yada yaralananın olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Şahıs Aracından Ateş Açtı - Son Dakika


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