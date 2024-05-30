Küçükçekmece\'de Ses Bombası Saldırısı: 7 Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

Küçükçekmece'de, geçtiğimiz günlerde bir iş yerine yönelik ses bombası atılması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde bulunan bir iş yeri önüne ses bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 2 kişi yaralanmıştı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatılmış, tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne motosikletle gelen kar maskeli 2 şüphelinin ses bombası attıkları belirlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde 28 Mayıs Salı günü Küçükçekmece ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyon düzenlemiş, motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakalamıştı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 18 mermi ele geçirilmişti.

Tutuklandılar

Çalışmaların devamında ikisi doğrudan olayla bağlantılı 7 şüphelinin yakalandığı soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişinin, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi. - İSTANBUL