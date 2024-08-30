Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası Soruşturması: Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası Soruşturması: Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Metrobüs çalışmasında görevli olan 6 kişi daha gözaltına alındı.

30.08.2024 13:42
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Küçükçekmece'de dün meydana gelen metrobüs kazası ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Metrobüs çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alınmış, şahıslar emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Metrobüs çalışmasında görevli olan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükselmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası Soruşturması: Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası Soruşturması: Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika
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