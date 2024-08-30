Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası Soruşturması: Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi

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Küçükçekmece'de dün meydana gelen metrobüs kazası ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Metrobüs çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alınmış, şahıslar emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Metrobüs çalışmasında görevli olan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükselmiş oldu. - İSTANBUL