Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

14.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:32
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece\'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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