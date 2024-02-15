Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece\'deki silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak 26 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Tutuklanan 16 şüpheliden 3'ü 18 yaşının altında olup, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç: "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmada 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3'ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış, 1'i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:25:04. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement