Kula'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Sandal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan U. (70) idaresindeki 10 ABC 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, taklalar attıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan sürücü Ramazan U. ile yolcu konumundaki Ekrem U. (76), çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA