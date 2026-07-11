Kula'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Uyuşturucu Operasyonu

11.07.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'da düzenlenen operasyonda 604 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 604 içimlik sentetik kannabinoid, metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00 sıralarında B.G. ve S.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 604 içimlik A4 bonzai (sentetik kannabinoid), 0,74 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 adet bong ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
Beşiktaş, Mattersburg’u İlhan Fakılı’nın golüyle geçti Beşiktaş, Mattersburg'u İlhan Fakılı'nın golüyle geçti
CHP Niğde İl Başkanlığı’nda yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı CHP Niğde İl Başkanlığı’nda yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı
Trossard’ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama

19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
15:59
Sahile vuran İHA’yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 19:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kula'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.