Kula\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara ve uyuşturucu kullanımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 aranan şahıs yakalanırken, 3'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 11 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar kapsamında yaptıkları kontrollerde toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi hakkında adli para cezası uygulanırken, 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların; hakaret, dolandırıcılık, basit yaralama, uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ile taksirle ölüme neden olma suçlarından arandıkları öğrenildi.

Öte yandan ilçede uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde 11 kişi hakkında, üzerlerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatları bulundurmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MANİSA