Kulp\'ta Kaybolan 84 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 64 gün önce kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli adamın cansız bedeni dağlık alanda bulundu.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları sonlandırılmıştı. Kayıp şahıs bugün akşam saatlerinde, köylüler tarafından son görüldüğü yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında dağlık alanda ölü olarak bulundu. Ekiplere haber verilmesinin ardından talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR